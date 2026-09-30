Пентагон до останнього затримував 400 млн доларів допомоги Україні, - сенатор США

Пентагон затримував допомогу Україні

Представники Пентагона повідомили члену комісії Сенату з питань оборонних асигнувань Крісу Кунсу, що 99,8% фінансування щодо України було виділено до кінця фінансового року.

Сенатор зазначив, що це неприпустимо.

"Те, що вони нарешті це роблять, ніби в останній можливий день, говорить вам усе, що потрібно знати про ці стосунки", - сказав він щодо невчасного інформування і недотримання закону.

Зобов'язання щодо України

Пентагон зобов'язався виплатити майже всі 400 мільйонів доларів допомоги, наданої Конгресом Україні, за день до закінчення терміну дії цих коштів, каже Кунс.

Це підтвердження є завершенням пізніх спроб Пентагону виділити кошти до закінчення фінансового року 30 вересня. Станом на кінець липня жодні з цих коштів не були надані.

Як повідомляло агентство Reuters , минулого тижня відомство зобов'язалося виділити 307 мільйонів доларів і планувало виділити решту 93 мільйонів доларів до крайнього терміну 30 вересня.

Боротьба сенаторів

Законодавці від обох партій місяцями тиснули на Пентагон, щоб той вжив заходів.

На слуханнях Комітету Сенату з питань збройних сил 30 квітня контролер Пентагону Джулс Херст заявив, що фінансування нещодавно було виділено і буде "запущено дуже скоро".

Потім департамент пропустив крайній термін 15 травня, який він дав Конгресу для надання плану витрат.

Що у допомозі Україні

План Пентагону включав:

200 мільйонів доларів на зброю, боєприпаси та вибухівку,

99,9 мільйона доларів на транспортні засоби, запасні частини та обладнання,

100 мільйонів доларів на такі послуги як транспортування військової техніки.

Пізніші контракти включають наступальну зброю та запасні частини для бронетехніки, але не включають перехоплювачі Patriot.

Кунс сказав, що Пентагон надав законодавцям певну інформацію про те, як будуть використані ці гроші, але ще не розглянув її.