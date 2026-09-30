Пентагон до последнего задерживал 400 млн долларов помощи Украине, - сенатор США

Пентагон задерживал помощь Украине

Представители Пентагона сообщили члену комиссии Сената по вопросам оборонных ассигнований Крису Кунсу, что 99,8% финансирования по Украине было выделено до конца финансового года.

Сенатор отметил, что это недопустимо.

"То, что они, наконец, это делают, будто в последний возможный день, говорит вам все, что нужно знать об этих отношениях", - сказал он относительно несвоевременного информирования и несоблюдения закона.

Обязательства по Украине

Пентагон обязался выплатить почти все 400 миллионов долларов помощи, предоставленной Конгрессом Украине, за день до истечения срока действия этих средств, говорит Кунс.

Это подтверждение является завершением поздних попыток Пентагона выделить денежные средства до окончания финансового года 30 сентября. По состоянию на конец июля ни одно из этих ассигнований не было предоставлено.

Как сообщало агентство Reuters, на прошлой неделе ведомство обязалось выделить 307 миллионов долларов и планировало выделить оставшиеся 93 миллиона долларов до крайнего срока 30 сентября.

Борьба сенаторов

Законодатели от обеих партий месяцами давили на Пентагон, чтобы тот принял меры.

На слушаниях Комитета Сената по вооруженным силам 30 апреля контролер Пентагона Джулс Херст заявил, что финансирование недавно было выделено и будет "запущено очень скоро".

Затем департамент пропустил крайний срок 15 мая, который он дал Конгрессу для предоставления плана расходов.

Что в помощи Украине

План Пентагона включал:

200 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и взрывчатку,

99,9 миллиона долларов на транспортные средства, запасные части и оборудование,

100 миллионов долларов на такие услуги как транспортировка военной техники.

Более поздние контракты включают наступательное оружие и запасные части для бронетехники, но не включают перехватчики Patriot.

Кунс сказал, что Пентагон предоставил законодателям определенную информацию о том, как будут использованы эти деньги, но еще не рассмотрел ее.