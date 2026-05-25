Пентагон опублікував нові матеріали про НЛО: що приховують розсекречені файли

Яку інформацію оприлюднили?

Друга серія розсекречень містить близько 50 нових матеріалів, серед яких інфрачервоні записи, свідчення військових та цивільних осіб, а також технічні звіти.

Серед найцікавіших елементів:

Інцидент на Близькому Сході (2019): інфрачервона зйомка, на якій зафіксовано групу об'єктів невідомого походження.

Свідчення очевидців: описи аномальних об'єктів, які зникали через лічені секунди після появи, залишаючись недоступними для ідентифікації через низьку якість даних.

Архів NASA: стенограми та фотоматеріали часів місій Apollo, включно з Apollo 17, де астронавти описували "яскраві частинки або фрагменти", що дрейфували поруч із кораблем.

Чому об'єкти досі залишаються "невпізнаними"?

Пентагон (зокрема офіс AARO - All-domain Anomaly Resolution Office) наполягає, що більшість випадків залишається загадкою виключно через технологічні обмеження.

Основними причинами "аномальності" вважаються:

Недостатня якість даних: сенсори не змогли зафіксувати достатньо параметрів для ідентифікації об'єкта.

Фрагментарність записів: переривчасте відстеження цілей не дозволяє визначити їхню природу, швидкість або тип руху.

Відсутність доказів та верифікацій: військові неодноразово наголошували, що наразі немає жодного підтвердження, яке б вказувало на роботу "передових нелюдських технологій" або активність прибульців.

Контекст ініціативи

Процес розсекречення було ініційовано Конгресом США у 2022 році з метою систематизації історичних даних про неопізнані явища. Публікація матеріалів відбувається поетапно, що дозволяє фахівцям та громадськості незалежно аналізувати факти.

За даними відомства, наступна порція файлів очікується у найближчі місяці, оскільки процес перевірки та класифікації документів все ще триває.