Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО: что скрывают рассекреченные файлы

19:16 25.05.2026 Пн
2 мин
Архив охватывает десятилетия наблюдений - от миссий Apollo до инцидентов в зоне действующих военных конфликтов
aimg Ольга Завада
UAP-архив: никаких доказательств внеземной жизни, но много загадок (фото: Unsplash)

Пентагон продолжает масштабную кампанию по прозрачности в отношении неопознанных аномальных явлений (UAP) - ведомство рассекретило вторую порцию данных. Несмотря на высокий уровень общественного интереса - более миллиарда посещений сайта с начала мая - военные отмечают отсутствие доказательств внеземного происхождения этих объектов.

Какую информацию обнародовали?

Вторая серия рассекречиваний содержит около 50 новых материалов, среди которых инфракрасные записи, показания военных и гражданских лиц, а также технические отчеты.

Среди самых интересных элементов:

Инцидент на Ближнем Востоке (2019): инфракрасная съемка, на которой зафиксирована группа объектов неизвестного происхождения.

Свидетельства очевидцев: описания аномальных объектов, которые исчезали через считанные секунды после появления, оставаясь недоступными для идентификации из-за низкого качества данных.

Архив NASA: стенограммы и фотоматериалы времен миссий Apollo, включая Apollo 17, где астронавты описывали "яркие частицы или фрагменты", дрейфовавшие рядом с кораблем.

Почему объекты до сих пор остаются "неопознанными"?

Пентагон (в частности офис AARO - All-domain Anomaly Resolution Office) настаивает, что большинство случаев остается загадкой исключительно из-за технологических ограничений.

Основными причинами "аномальности" считаются:

Недостаточное качество данных: сенсоры не смогли зафиксировать достаточно параметров для идентификации объекта.

Фрагментарность записей: прерывистое отслеживание целей не позволяет определить их природу, скорость или тип движения.

Отсутствие доказательств и верификаций: военные неоднократно подчеркивали, что пока нет ни одного подтверждения, которое бы указывало на работу "передовых нечеловеческих технологий" или активность пришельцев.

Контекст инициативы

Процесс рассекречивания был инициирован Конгрессом США в 2022 году с целью систематизации исторических данных о неопознанных явлениях. Публикация материалов происходит поэтапно, что позволяет специалистам и общественности независимо анализировать факты.

По данным ведомства, следующая порция файлов ожидается в ближайшие месяцы, поскольку процесс проверки и классификации документов все еще продолжается.

