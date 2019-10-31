Пентагон опублікував подробиці ліквідації лідера ІД

Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (з відкритих джерел)

Також Міноборони США оприлюднило також фото та відео

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді. Про це зазначено в публікації на сайті Пентагону.

Голова підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.

"Перед початком операції спецназівців зібрали в групи на території Сирії. План по ліквідації глави терористичної організації був розроблений так, щоб бойовики ІД не змогли розкрити його, а також таким чином, щоб при виконанні операції не постраждав ніхто з місцевих жителів", - наголошується в звіті.

Притулок аль-Багдаді знаходилося в провінції Ідліб на північному сході Сирії. Будинок, де переховувався глава ІД, знаходився приблизно за 4 милі від кордону з Туреччиною.

Фото: місце: де знайшли аль-Багдаді (defense.gov)

"Це зона, в якій ми зазвичай не проводили операції. Щоб дістатися до неї, знадобиться близько години на вертольоті з нашої бази в Сирії", - сказав Маккензі.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U. S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U. S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Перед початком операції військові закликали мирно здатися всіх, хто знаходився в будівлі. Тих, хто вийшов з притулку, спецназівці оглянули, перевіривши наявність зброї, після чого відвели в бік. За словами генерала, в будинку також знаходилися 11 дітей.

Через відмову на вимогу американських військових скласти зброю були вбиті чотири жінки і один чоловік. Макензі уточнив, що до них зверталися арабською мовою

"Коли захоплення з боку американських військ було неминуче, аль-Багдаді підірвав бомбу, убивши себе і двох маленьких дітей", - сказав Маккензі.

Нагадаємо, після ліквідації лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді розвідці стало відомо, що новим лідером ІД став Абдулла Кардаш. Він також відомий як Хаджі Абдула аль-Афарі.