Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Министерства обороны США.

Как отмечает Пентагон, РФ и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Российская Федерация продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".

"Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.

Фото: карта активности ВМФ России и Китая (comptroller.defense.gov)

Карта демонстрирует, что морская система используется более интенсивно. Документ отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.

Напомним, в 2018 году Соединенные Штаты их союзники по НАТО объединили усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам Российской Федерации.

Кроме того, США было спущено на воду две новейшие атомные субмарины SSN-791 "Дэлавер" и SSN-792 "Вермонт", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".