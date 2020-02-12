Пентагон опублікував карту активності ВМФ Росії

Пентагон опублікував карту, яка показує зони підвищеної активності морських сил Росії і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міністерства оборони США.

Як зазначає Пентагон, РФ і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій. Зокрема, Російська Федерація продовжує інвестувати в сучасні "тихі субмарини".

"Ситуація на морі конкурентна як ніколи раніше і глобальні гравці продовжують посилювати свої позиції", - йдеться в документі.

Фото: карта активності ВМФ Росії і Китаю (comptroller.defense.gov)

Карта демонструє, що морська система використовується більш інтенсивно. Документ показує активність російських кораблів біля південно-східного узбережжя США, а також на півночі Атлантичного океану і Карибського моря.

Нагадаємо, у 2018 році Сполучені Штати та їх союзники по НАТО об'єднали зусилля зі створення безпілотних морських систем для протидії підводним човнам Російської Федерації.

Крім того, США було спущено на воду дві новітні атомні субмарини SSN-791 "Делавер" і SSN-792 "Вермонт", які оснащені крилатими ракетами "Томагавк".