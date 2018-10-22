Страны НАТО объединяются для борьбы с российскими подлодками

Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Союзники по НАТО объединяются для разработки беспилотных систем в море

Соединенные Штаты их союзники по НАТО объединяют усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Такое решение страны-союзники приняли по итогам прошедшего в июле саммита Североатлантического альянса. На той встрече 13 стран НАТО - Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США - подписали соответсвующий документ.

По сути, он является планом реализации совместных мер по разработке технологий, позволяющих обнаруживать подводные мины и субмарины.

"Использование беспилотных систем в перспективе обеспечит качественно новый прорыв в развитии морских технологий... Эти беспилотные системы повысят как нашу ситуативную информированность, так и наш контроль над морями", - цитирует Defense News заявление стран.

В заявлении отмечается, что такие работы будут вестись параллельно во всех странах, подписавших совместный план. Это также создаст конкуренцию между компаниями, которые занимаються подобными разработками.

"Эта инициатива позволит союзникам использовать свои широкие экономические возможности для снижения затрат и, как следствие, еще больше увеличить свои оборонные расходы (за счет достигнутой экономии, - ред.)", - указано в заявлении.

Договоренность свидетельствует о том, что в противодействии новым, более совершенным и бесшумным подводным лодкам страны НАТО отводят гораздо большую роль морским беспилотным системам.

По данным недавнего отчета Исследовательской службы Конгресса США, подводный флот США снизился до 56 ракетных и управляемых ракетных кораблей, а число военно-морских проектов сократится до 42 к 2028 году и составит менее 48 судов до 2032 года.