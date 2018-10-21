В США спустили на воду две новые ударные атомные подлодки

Фото: субмарина "Дэлавер" (twitter.com/HIIndustries)

Субмарины являются представителями типа "Вирджиния" и способны нести ядерные боеголовки

В США было спущено на воду две новейшие атомные субмарины SSN-791 "Дэлавер" и SSN-792 "Вермонт", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Обе подводные лодки являются представителями типа "Вирджиния", которые предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине, а также для прибрежных операций. "Дэлавер" и "Вермонт" стали восемнадцатыми и девятнадцатыми представителями этого типа подлодок. Также достраивается еще 9 субмарин этого типа.

Подлодка "Дэлавер" была спущена на воду в Ньюпорт-Ньюс, штата Вирджиния, а "Вермонт" - в Гротоне, штата Коннектикут. Каждая из этих подводных лодок оснащена современным радиоэлектронным оборудованием, малоушмна и имеет на вооружении 12 крылатых ракет "Томагавк", которые способны нести ядерную боеголовку.

Сообщается, что приблизительная стоимость каждой из них - около 2,7 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что американский авианосец впервые за почти 30 лет вошел в Арктику. Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу,19 октября, впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.