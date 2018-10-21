ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В США спустили на воду две новые ударные атомные подлодки

Новости » Общество    21.10.2018 - 03:13
Фото: субмарина "Дэлавер" (twitter.com/HIIndustries)
Фото: субмарина "Дэлавер" (twitter.com/HIIndustries)

Субмарины являются представителями типа "Вирджиния" и способны нести ядерные боеголовки

В США было спущено на воду две новейшие атомные субмарины SSN-791 "Дэлавер" и SSN-792 "Вермонт", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Обе подводные лодки являются представителями типа "Вирджиния", которые предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине, а также для прибрежных операций. "Дэлавер" и "Вермонт" стали восемнадцатыми и девятнадцатыми представителями этого типа подлодок. Также достраивается еще 9 субмарин этого типа.

Подлодка "Дэлавер" была спущена на воду в Ньюпорт-Ньюс, штата Вирджиния, а "Вермонт" - в Гротоне, штата Коннектикут. Каждая из этих подводных лодок оснащена современным радиоэлектронным оборудованием, малоушмна и имеет на вооружении 12 крылатых ракет "Томагавк", которые способны нести ядерную боеголовку. 

Сообщается, что приблизительная стоимость каждой из них - около 2,7 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что американский авианосец впервые за почти 30 лет вошел в Арктику. Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу,19 октября, впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.

Авианосец Harry Truman вошел в Средиземное море США заявили о максимальной активности подлодок РФ за 25 лет
Новости Украины ВМС СШАподводная лодка Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь