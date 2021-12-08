Пентагон назвал сроки поставки последней партии военной помощи Украине в этом году
США отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год, на этой неделе. В Пентагоне отметили, что она будет включать стрелковое оружие и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Президент (США Джо - ред.) Байден одобрил пакет военной помощи на 60 млн долларов, последняя часть которой прибывает в Украину на этой неделе", - сказал Кирби.
Представитель Пентагона пояснил, что в последнюю партию военной помощи войдут стрелковое оружие и боеприпасы.
Напомним, 7 декабря, комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.
Отметим, 14 ноября Украина получила очередную партию технической помощи от США в рамках дополнительно выделенных Байденом 60 млн долларов.