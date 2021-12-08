Пентагон назвал сроки поставки последней партии военной помощи Украине в этом году

США отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год, на этой неделе. В Пентагоне отметили, что она будет включать стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби .

"Президент (США Джо - ред.) Байден одобрил пакет военной помощи на 60 млн долларов, последняя часть которой прибывает в Украину на этой неделе", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона пояснил, что в последнюю партию военной помощи войдут стрелковое оружие и боеприпасы.