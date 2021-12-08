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Пентагон назвал сроки поставки последней партии военной помощи Украине в этом году

Новина українською →
Вашингтон, Среда 08 декабря 2021 22:21
Пентагон назвал сроки поставки последней партии военной помощи Украине в этом году Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год, на этой неделе. В Пентагоне отметили, что она будет включать стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Президент (США Джо - ред.) Байден одобрил пакет военной помощи на 60 млн долларов, последняя часть которой прибывает в Украину на этой неделе", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона пояснил, что в последнюю партию военной помощи войдут стрелковое оружие и боеприпасы.

Напомним, 7 декабря, комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.

Отметим, 14 ноября Украина получила очередную партию технической помощи от США в рамках дополнительно выделенных Байденом 60 млн долларов.

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