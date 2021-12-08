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Пентагон назвав терміни поставки останньої партії військової допомоги Україні цього року

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Вашингтон, Середа 08 грудня 2021 22:21
Пентагон назвав терміни поставки останньої партії військової допомоги Україні цього року Фото: прессекретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США відправлять Україні останню партію військової допомоги, яка запланована на 2021 рік, на цьому тижні. У Пентагоні зазначили, що вона включатиме стрілецьку зброю і боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Президент (США Джо - ред.) Байден схвалив пакет військової допомоги на 60 млн доларів, остання частина якої прибуває в Україну на цьому тижні", - сказав Кірбі.

Представник Пентагону пояснив, що в останню партію військової допомоги увійдуть стрілецька зброя і боєприпаси.

Нагадаємо, 7 грудня, комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік, який включає 300 млн доларів військової допомоги Україні.

Зазначимо, 14 листопада Україна отримала чергову партію технічної допомоги від США в рамках додатково виділених Байденом 60 млн доларів.

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