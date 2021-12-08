Пентагон назвав терміни поставки останньої партії військової допомоги Україні цього року
США відправлять Україні останню партію військової допомоги, яка запланована на 2021 рік, на цьому тижні. У Пентагоні зазначили, що вона включатиме стрілецьку зброю і боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.
"Президент (США Джо - ред.) Байден схвалив пакет військової допомоги на 60 млн доларів, остання частина якої прибуває в Україну на цьому тижні", - сказав Кірбі.
Представник Пентагону пояснив, що в останню партію військової допомоги увійдуть стрілецька зброя і боєприпаси.
Нагадаємо, 7 грудня, комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік, який включає 300 млн доларів військової допомоги Україні.
Зазначимо, 14 листопада Україна отримала чергову партію технічної допомоги від США в рамках додатково виділених Байденом 60 млн доларів.