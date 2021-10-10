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Украина получила техническую помощь от США для усиления безопасности

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Борисполь, Воскресенье 10 октября 2021 16:16
Украина получила техническую помощь от США для усиления безопасности Фото: США передали помощь Украине (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этой помощи было договорено во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", - рассказали в министерстве.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них.

"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - отметили в Минобороны.

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Министерство обороны Украины Соединенные Штаты Америки
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