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Пентагон назвал публикации о готовности к теракту в Кабуле "незаконной утечкой данных"

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Вашингтон, Понедельник 30 августа 2021 18:47
Пентагон назвал публикации о готовности к теракту в Кабуле "незаконной утечкой данных" Фото: спикер Пентагона Джон Кирби (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны США не намерено обсуждать материалы прессы, которая утверждает, что Пентагон заранее знал о подготовке теракта в аэропорту Кабула. Публикации основаны на незаконной утечке данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

"Я совершенно не собираюсь обсуждать материалы прессы, которые были получены в результате незаконной утечки секретной информации, носящих деликатный характер обсуждений здесь, в Пентагоне. Просто не собираюсь этого делать", - ответил Кирби на просьбу прокомментировать сегодняшнюю публикацию Politico.

Напомним, по данным этого издания, американские военные начали готовиться к теракту в аэропорту Кабула за сутки до него, но из-за эвакуации британских сил один из главных входов оставался открытым больше, чем ожидалось.

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