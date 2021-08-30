Пентагон назвал публикации о готовности к теракту в Кабуле "незаконной утечкой данных"

Министерство обороны США не намерено обсуждать материалы прессы, которая утверждает, что Пентагон заранее знал о подготовке теракта в аэропорту Кабула. Публикации основаны на незаконной утечке данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

"Я совершенно не собираюсь обсуждать материалы прессы, которые были получены в результате незаконной утечки секретной информации, носящих деликатный характер обсуждений здесь, в Пентагоне. Просто не собираюсь этого делать", - ответил Кирби на просьбу прокомментировать сегодняшнюю публикацию Politico.