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Пентагон знал о подготовке теракта в Кабуле, - Politico

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США , Понедельник 30 августа 2021 16:52
Пентагон знал о подготовке теракта в Кабуле, - Politico Фото: Пентагон знал о подготовке теракта в Кабуле (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки должны были закрыть ворота Эбби - один из главных входов на территорию аэропорта Кабала, чтобы предотвратить теракт. Впрочем, они были открытыми дольше, чем это ожидалось, из-за эвакуации сил Британии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что силы США начали подготовку к возможному теракту на территории аэропорта столицы Афганистана еще за сутки до него.

Во время заседания Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли сообщил о данных разведки по подготовке представителей "Исламского государства в Хорасане" к "комплексной атаке". Известно, что американские военные должны были заблаговременно закрыть ворота Эбби, однако оставили их открытыми на более долгий период из-за эвакуации сил Британии.

Напомним, что вечером 26 августа рядом с аэропортом Кабула прогремели два взрыва, которые унесли жизни более чем 200 человек.

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Пентагон Кабул Афганистан
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