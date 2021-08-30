Пентагон назвав публікації про готовність до теракту в Кабулі "незаконним витоком даних"

Міністерство оборони США не має наміру обговорювати матеріали преси, яка стверджує, що Пентагон заздалегідь знав про підготовку теракту в аеропорту Кабула. Публікації засновані на незаконному витоку даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону Джона Кірбі.

"Я абсолютно не збираюся обговорювати матеріали преси, які були отримані в результаті незаконного витоку секретної інформації, що носять делікатний характер обговорень тут, в Пентагоні. Просто не збираюся цього робити", - відповів Кірбі на прохання прокоментувати сьогоднішню публікацію Politico.