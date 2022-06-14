Пентагон назвал достоверными данные о потерях Украины в войне с РФ

В Министерстве обороны США считают достоверные данные о потерях Украины в ходе войны с Российской Федерацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, данные о гибели от 100 до 200 украинских военных в день не вызывают сомнений.
"Цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя. Неудивительно, что цифры, о которых сообщают украинцы, настолько серьезны", - отметил он.
При этом, по его словам, до сих пор не видно ослабления боевого духа украинцев, поскольку они продолжают сражаться в условиях жестоких артиллерийских баталий.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневно гибнут около 100 бойцов, еще до 500 получают ранения.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что с начала вторжения России украинская армия могла потерять до 10 тысяч военных.
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