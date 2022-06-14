Пентагон назвал достоверными данные о потерях Украины в войне с РФ

В Министерстве обороны США считают достоверные данные о потерях Украины в ходе войны с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, данные о гибели от 100 до 200 украинских военных в день не вызывают сомнений.

"Цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя. Неудивительно, что цифры, о которых сообщают украинцы, настолько серьезны", - отметил он.

При этом, по его словам, до сих пор не видно ослабления боевого духа украинцев, поскольку они продолжают сражаться в условиях жестоких артиллерийских баталий.