Пентагон назвав достовірними дані про втрати України у війні з РФ

У Міністерстві оборони США вважають достовірні дані про втрати України в ході війни з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, дані про загибель від 100 до 200 українських військових на день не викликають сумнівів.

"Цифри не виходять за рамки того, що ви очікуєте від такого роду артилерійського бою. Не дивно, що цифри, про які повідомляють українці, настільки серйозні", - зазначив він.

При цьому, за його словами, досі не видно ослаблення бойового духу українців, оскільки вони продовжують битися в умовах жорстоких артилерійських баталій.