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Пентагон назвав достовірними дані про втрати України у війні з РФ

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

У Міністерстві оборони США вважають достовірні дані про втрати України в ході війни з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, дані про загибель від 100 до 200 українських військових на день не викликають сумнівів.

"Цифри не виходять за рамки того, що ви очікуєте від такого роду артилерійського бою. Не дивно, що цифри, про які повідомляють українці, настільки серйозні", - зазначив він.

При цьому, за його словами, досі не видно ослаблення бойового духу українців, оскільки вони продовжують битися в умовах жорстоких артилерійських баталій.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що щодня гинуть близько 100 бійців, ще до 500 отримують поранення.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав, що з початку вторгнення Росії українська армія могла втратити до 10 тисяч військових.

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