Арестович подсчитал общие потери Украины в войне с Россией: названа цифра

С начала войны Украина потеряла предположительно около 10 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подсчеты советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, озвученные в интервью Марку Фейгину.

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1 тыс. в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 погибают, не меньше. Ну, смотри, за сегодня только, правда, сегодня (10 июня, - ред.) нетипичный день, слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы приговорили, не меньше", - рассказал он.

По мнению Арестовича, в дальнейшем такая же тенденция и будет прослеживаться.

"Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться", - рассказал он.

На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов, сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил утвердительно.

"Да, где-то так", - сказал он.