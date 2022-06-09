Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день

Украина ежедневно теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными. Враг продолжает продвигаться на некоторых участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными", - говорит он.

По его словам, Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери.

"Но пока есть силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит! Слава Украине!" - добавил он.