ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пентагон не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink росіян на фронті

Четвер 11 квітня 2024 08:42
UA EN RU
Пентагон не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink росіян на фронті Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони США не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті - наприклад, створити "білий список" для терміналів українських військ.

Про це заявив помічник міністра оборони США із космічної політики Джон Пламб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence One.

"Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу про це. Я знаю про побоювання України і працюю над цим разом з Україною і Starlink", - заявив він.

Він зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink - це "те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти".

"І не варто помилятися, причина, з якої вона існує, полягає в тому, що вона настільки ефективна", - сказав представник Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб повторив: "Я думаю, що вони - чудовий партнер".

"Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами... звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, до якої вони вторгаються, заради всього святого. Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено", - сказав Пламб.

Starlink у росіян на фронті

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські військові в Україні використовують термінали Starlink. Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.

Разом з тим у російських окупантів спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.

Нещодавно Bloomberg повідомив, що термінали Starlink продаються на чорних ринках у всьому світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Starlink SpaceX Війна Росії проти України Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
РФ це робить перед кожним обстрілом. Гуменюк назвала "передвісника" масованих атак по Україні
РФ це робить перед кожним обстрілом. Гуменюк назвала "передвісника" масованих атак по Україні
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні