UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Пентагон нагадав Китаю про "силу" США на тлі масштабних навчань біля Тайваню

Фото: речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон назвав масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню операцією тиску. США нагадали про свій намір підтримувати стабільність у Тайванській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

"Ми уважно стежили за навчаннями Народно-визвольної армії КНР Joint Sword-2024B навколо Тайваню. Ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою", - зазначив він.

Речник додав, що для президента Тайваню існує давня традиція виступати з заявами, присвяченими до національного свята 10/10 і зазвичай це не викликало особливої реакції з боку Китаю. Але Пекін обрав цю можливість для провокаційних військових дій.

Райдер наголосив, що США впевнені у своїх силах в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Стримування залишається сильним в Індо-Тихоокеанському регіоні, і департамент залишається впевненим у своїх поточних силах і операціях у регіоні. Увесь світ зацікавлений у мирі та стабільності через Тайванську протоку, і ми продовжуємо спостерігати зростаючу спільноту країн, відданих миру та стабільності у Тайванській протоці", - сказав речник.

Він також додав, що США працюють з союзниками для просування бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, незважаючи на дестабілізуючу поведінку Китаю.

 

Військові навчання Китаю

Китай 14 жовтня розпочав масштабні військові навчання Joint Sword-2024B поблизу Тайваню. Армія Китаю заявила, що пі час навчань її кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків".

Тайвань своєю чергою засудив дії Пекіна, але зазначив, що готовий до таких кроків.

Також вчора, 14 жовтня, на Тайвані заявили, що декілька кораблів морської поліції Китаю проникли в "закриту акваторію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиКитайТайвань