Пентагон напомнил Китаю о "силе" США на фоне масштабных учений возле Тайваня

"Мы внимательно следили за учениями Народно-освободительной армии КНР Joint Sword-2024B вокруг Тайваня. Эта операция военного давления является безответственной, непропорциональной и дестабилизирующей", - отметил он.

Спикер добавил, что для президента Тайваня существует давняя традиция выступать с заявлениями, посвященными национальному празднику 10/10 и обычно это не вызвало особой реакции со стороны Китая. Но Пекин выбрал эту возможность для провокационных военных действий.

Райдер подчеркнул, что США уверены в своих силах в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Сдерживание остается сильным в Индо-Тихоокеанском регионе, и департамент остается уверенным в своих текущих силах и операциях в регионе. Весь мир заинтересован в мире и стабильности через Тайваньский пролив, и мы продолжаем наблюдать растущее сообщество стран, преданных миру и стабильности в Тайванском проливе" , - сказал спикер.

Он также добавил, что США работают с союзниками по продвижению видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на дестабилизирующее поведение Китая.