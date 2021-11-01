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Пентагон наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки знают о военной активности со стороны России на границе с Украиной. Продолжают пристально следить за ситуацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя американского военного ведомства Джона Кирби во время брифинге.

"Я могу сказать вам, что мы в курсе сообщений, находящихся в открытом доступе, о необычной военной активности России у границы с Украиной. И мы продолжим консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу”, - отметил Кирби.

По словам спикера, США продолжают пристально следить за ситуацией на границе Украины, а любые агрессивные действия или же эскалация вызвали бы у них беспокойство.

"И, как мы ранее говорили, любые направленные на эскалацию или агрессивные действия вызвали бы очень серьезное беспокойство со стороны Соединенных Штатов", - добавил Кирби.

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