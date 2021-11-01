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Пентагон спостерігає за ситуацією на російсько-українському кордоні

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки знають про військову активність з боку Росії на кордоні з України. Продовжують пильно стежити за ситуацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника американського військового відомства Джона Кірбі під час брифінгу.

"Я можу сказати вам, що ми в курсі повідомлень, що знаходяться у відкритому доступі, про незвичайну військову активність Росії біля кордону з Україною. І ми продовжимо консультуватися з союзниками і партнерами з цього питання”, - відзначив Кірбі.

За словами речника, США продовжують пильно стежити за ситуацією на кордоні України, а будь-які агресивні дії або ж ескалація викликали б в них занепокоєння.

"І, як ми раніше говорили, будь-які спрямовані на ескалацію або агресивні дії викликали б дуже серйозне занепокоєння з боку Сполучених Штатів", - додав Кірбі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Washington Post писало про нарощування російських військ біля кордонів України.

Водночас Міністерство оборони України спростувало цю інформацію.

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