Пентагон спостерігає за ситуацією на російсько-українському кордоні

Сполучені Штати Америки знають про військову активність з боку Росії на кордоні з України. Продовжують пильно стежити за ситуацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника американського військового відомства Джона Кірбі під час брифінгу .

"Я можу сказати вам, що ми в курсі повідомлень, що знаходяться у відкритому доступі, про незвичайну військову активність Росії біля кордону з Україною. І ми продовжимо консультуватися з союзниками і партнерами з цього питання”, - відзначив Кірбі.

За словами речника, США продовжують пильно стежити за ситуацією на кордоні України, а будь-які агресивні дії або ж ескалація викликали б в них занепокоєння.

"І, як ми раніше говорили, будь-які спрямовані на ескалацію або агресивні дії викликали б дуже серйозне занепокоєння з боку Сполучених Штатів", - додав Кірбі.