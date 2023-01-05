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Пентагон про можливість постачання Abrams Україні: розглядаємо всі варіанти

Фото: Пентагон не виключає можливості постачання Abrams Україні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США розглядають усі варіанти щодо озброєнь для України, зокрема можливих постачань танків Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера.

Райдер відреагував на повідомлення про те, що США не планують надсилати Україні танки Abrams.

Представник Пентагону зазначив, що у нього немає додаткової інформації з цього приводу, але Вашингтон розглядатиме "всі можливі варіанти у середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Водночас Райдер назвав Bradley, постачання якого заплановано у майбутньому, "вбивцями танків".

Раніше видання WP повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена відкидає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами.

Нагадаємо, вчора після розмови Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона стало відомо, що Франція передасть Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.

Також президент США Джо Байден підтвердив повідомлення ЗМІ щодо планів передати Україні бойові машини Bradley.

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