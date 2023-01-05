RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон о возможности поставок Abrams Украине: рассматриваем все варианты

Фото: Пентагон не исключает возможности поставок Abrams Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США рассматривают все варианты в вопросе вооружений для Украины, в том числе возможных поставок танков Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Райдер отреагировал на сообщения о том, что США не планируют отправлять Украине танки Abrams.

Представитель Пентагона отметил, что у него нет дополнительной информации на этот счет, но Вашингтон будет рассматривать "все возможные варианты в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Вместе с тем Райдер назвал Bradley, поставки которого запланированы в будущем, "убийцами танков".

Ранее издание WP сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена исключает передачу Украине тяжелых танков Abrams M2. В Белом доме объясняют это техническими причинами.

Напомним, вчера после разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

Также президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о планах передать Украине боевые машины Bradley.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонВоенная помощь