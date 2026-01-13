Пентагон розкрив таємницю "Гаванського синдрому", є зв'язок з РФ, - CNN

Пентагон понад рік проводив тестування пристрою, який може мати стосунок до так званого "Гаванського синдрому" - хвилі таємничих захворювань, які кілька років вражали американських розвідників, дипломатів та військових на Кубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джерела повідомиои, що підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США наприкінці терміну 46-го президента Джозефа Байдена придбав за гроші Пентагону невідомий пристрій. Заплатити за нього довелося "восьмизначну суму" - конкретну суму джерела не назвали.

Пристрій вивчається, і вже зараз його пов'язують з десятками аномальних інцидентів зі здоров'ям, офіційного пояснення яких досі немає. З одного боку, в урядових колах існує скептицизм щодо цього питання, з іншого - дебати все ще ведуться.

Одне з джерел зазначило, що пристрій має російські компоненти, хоча не можна сказати, що він повністю російського походження. Він виробляє імпульсьні радіохвилі. До того ж невідомо, як вдалося зробити портативним пристрій, який має достатню потужність, щоб завдавати сильної шкоди здоров'ю.

"Гаванський синдром"

Наприкінці 2016 року група американських розвідників та дипломатів, розміщена в столиці Куби, несподівано почала демонструвати симптоми, характерні для травми голови - в тому числі запаморочення та сильні головні болі. Причини захворювання встановити не вдалося.

Також низку випадків "гаванського синдрому" в наступні роки зафіксували майже по всьому світу. Майже завжди його жертвами ставали переважно американські громадяни - дипломати, військові, розвідники та інші.

Пентагон та розвідка США з моменту перших інцидентів намагалися з'ясувати, чи стали постраждалі жертвами енергетичної атаки невідомого походження, яку здійснив іноземний уряд. Публічно заявлялося, що жодних доказів немає.

Проте постраждалі зі свого боку стверджували, що уряд демонстративно ігнорує докази атаки з боку Росії. А крапку в справі, схоже, поставило вивчення прибору, який потрапив до рук США.

"Представники оборонного відомства вважали свої висновки настільки серйозними, що наприкінці минулого року проінформували про них комітети з розвідки Палати представників і Сенату, зокрема посилаючись на придбаний пристрій та його випробування", - пише видання.

Таємниця на таємниці

Мало що відомо як про сам загадковий пристрій, так і за обставини його набуття. Зокрема не вдалося навіть приблизно з'ясувати, коли, де та у кого саме його було придбано, як і точну суму, що віддали американські військові - відомо лише, що це були "мільйони доларів".

Окрім цього, залишається незрозумілим, як уряд США дізнався про існування пристрою, та чи має він реальний зв'язок із "Гаванським синдромом". Останній досі залишається загадкою для медичної спільноти, а розвідувальні дані перебувають під грифом "секретно".

Розвідувальні служби США, зокрема Центральне розвідувальне управління, завжди стверджували, що варіант "енергетичної атаки" на постраждалих є малоймовірним, хоча й не відкидали його повністю. Це викликало обурення з боку жертв, багато з яких заплатили кар'єрою за те, що постраждали - їх змусили піти на пенсію через симптоми. В існуванні пристрою вони бачать "потенційне виправдання".

"Якщо справді виявив такі пристрої, то ЦРУ повинно вибачитися перед усіма жертвами, чорт забирай, за те, як до нас ставилися як до ізгоїв", - сказав виданню офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос, який постраждав від "Гаванського синдрому" під час роботи у Москві у 2017 році.