Пентагон раскрыл тайну "Гаванского синдрома", есть связь с РФ, - CNN

Пентагон более года проводил тестирование устройства, которое может иметь отношение к так называемому "Гаванскому синдрому" - волне таинственных заболеваний, которые несколько лет поражали американских разведчиков, дипломатов и военных на Кубе.

Источники сообщили, что подразделение Министерства внутренней безопасности США в конце срока 46-го президента Джозефа Байдена приобрело за деньги Пентагона неизвестное устройство. Заплатить за него пришлось "восьмизначную сумму" - конкретную сумму источники не назвали.

Устройство изучается, и уже сейчас его связывают с десятками аномальных инцидентов со здоровьем, официального объяснения которых до сих пор нет. С одной стороны, в правительственных кругах существует скептицизм по этому вопросу, с другой - дебаты все еще ведутся.

Один из источников отметил, что устройство имеет российские компоненты, хотя нельзя сказать, что оно полностью российского происхождения. Оно производит импульсные радиоволны. К тому же неизвестно, как удалось сделать портативным устройство, которое имеет достаточную мощность, чтобы наносить сильный вред здоровью.

"Гаванский синдром"

В конце 2016 года группа американских разведчиков и дипломатов, размещенная в столице Кубы, неожиданно начала демонстрировать симптомы, характерные для травмы головы - в том числе головокружение и сильные головные боли. Причины заболевания установить не удалось.

Также ряд случаев "гаванского синдрома" в последующие годы зафиксировали почти по всему миру. Почти всегда его жертвами становились преимущественно американские граждане - дипломаты, военные, разведчики и другие.

Пентагон и разведка США с момента первых инцидентов пытались выяснить, стали ли пострадавшие жертвами энергетической атаки неизвестного происхождения, которую осуществило иностранное правительство. Публично заявлялось, что никаких доказательств нет.

Однако пострадавшие со своей стороны утверждали, что правительство демонстративно игнорирует доказательства атаки со стороны России. А точку в деле, похоже, поставило изучение прибора, который попал в руки США.

"Представители оборонного ведомства считали свои выводы настолько серьезными, что в конце прошлого года проинформировали о них комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, в частности ссылаясь на приобретенное устройство и его испытания", - пишет издание.

Тайна на тайне

Мало что известно как о самом загадочном устройстве, так и об обстоятельствах его приобретения. В частности не удалось даже примерно выяснить, когда, где и у кого именно оно было приобретено, как и точную сумму, которую отдали американские военные - известно лишь, что это были "миллионы долларов".

Кроме этого, остается непонятным, как правительство США узнало о существовании устройства, и имеет ли оно реальную связь с "Гаванским синдромом". Последний до сих пор остается загадкой для медицинского сообщества, а разведывательные данные находятся под грифом "секретно".

Разведывательные службы США, в частности Центральное разведывательное управление, всегда утверждали, что вариант "энергетической атаки" на пострадавших маловероятен, хотя и не исключали его полностью. Это вызвало возмущение со стороны жертв, многие из которых заплатили карьерой за то, что пострадали - их заставили уйти на пенсию из-за симптомов. В существовании устройства они видят "потенциальное оправдание".

"Если действительно обнаружил такие устройства, то ЦРУ должно извиниться перед всеми жертвами, черт возьми, за то, как к нам относились как к изгоям", - сказал изданию офицер ЦРУ Марк Полимеропулос, который пострадал от "Гаванского синдрома" во время работы в Москве в 2017 году.