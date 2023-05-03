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Пентагон: Латвія зможе купити у США протикорабельні ракетні системи на 110 млн доларів

Фото: запуск протикорабельної ракети NSM із мобільної пускової установки (U.S. Army)
Автор: Володимир Костирін

Державний департамент США затвердив потенційний продаж уряду Латвії морських ударних ракетних комплексів берегової оборони (NSM CDS), а також супутнього обладнання. Їхня орієнтовна вартість складає 110 мільйонів доларів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт Агентства Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США.

Так, Пентагон 2 травня надав необхідний сертифікат, повідомивши Конгрес про можливий продаж комплексу та обладнання.

Латвія запросила у Штатів закупівлю системи NSM CDS, включаючи:

  • тактичні, телеметричні та навчальні ракети;
  • контейнери;
  • мобільні операційні платформи;
  • інтеграційне обладнання;
  • обладнання для поводження з боєприпасами;
  • тренажери та допоміжні засоби;
  • технічні публікації та дані;
  • навчання;
  • запчастини.

Крім того, йдеться про технічну підтримку або допомогу з боку США та підрядників; а також інші відповідні елементи логістичної та програмної підтримки.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у заяві Агентства Пентагону.

Очікується, що пропонований продаж покращить здатність Латвії "протистояти поточним і майбутнім загрозам у морській сфері Балтійського моря".

Також у Пентагоні додали, що підвищення потенціалу берегової оборони Латвії та оперативна сумісність з американськими збройними силами та НАТО "сприятимуть досягненню цілей оборони та безпеки як США, так і Латвії в країнах Балтії".

Зазначається, що продаж зазначеного обладнання та підтримки не змінить основного військового балансу в регіоні.

Додамо, що, незважаючи на схвалення Держдепартаменту, у повідомленні не зазначено, що контракт вже підписано або переговори завершено.

Морська ударна ракета (NSM) може бути запущена з моря або суші та має дальність дії близько 250 км. Системи можуть бути розташовані на березі, на палубі корабля або на автомобільному шасі.

Виробниками є Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) та Raytheon Technologies Corp (RTX.N). У Пентагоні тим часом заявили, що генерального підрядника ще не визначено.

Нагадаємо, про намір Латвії підписати договір із США щодо закупівлі ракетних систем Naval Strike Missile стало відомо у грудні. Додамо, що Міноборони Латвії також планує укласти договір про покупку 6 комплексів HIMARS.

Раніше РБК-Україна писала про те, що Штати проводили випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM неподалік острова Гуам у Тихому океані.

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