Пентагон: Латвія зможе купити у США протикорабельні ракетні системи на 110 млн доларів

Державний департамент США затвердив потенційний продаж уряду Латвії морських ударних ракетних комплексів берегової оборони (NSM CDS), а також супутнього обладнання. Їхня орієнтовна вартість складає 110 мільйонів доларів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт Агентства Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США.
Так, Пентагон 2 травня надав необхідний сертифікат, повідомивши Конгрес про можливий продаж комплексу та обладнання.
Латвія запросила у Штатів закупівлю системи NSM CDS, включаючи:
Крім того, йдеться про технічну підтримку або допомогу з боку США та підрядників; а також інші відповідні елементи логістичної та програмної підтримки.
"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у заяві Агентства Пентагону.
Очікується, що пропонований продаж покращить здатність Латвії "протистояти поточним і майбутнім загрозам у морській сфері Балтійського моря".
Також у Пентагоні додали, що підвищення потенціалу берегової оборони Латвії та оперативна сумісність з американськими збройними силами та НАТО "сприятимуть досягненню цілей оборони та безпеки як США, так і Латвії в країнах Балтії".
Зазначається, що продаж зазначеного обладнання та підтримки не змінить основного військового балансу в регіоні.
Додамо, що, незважаючи на схвалення Держдепартаменту, у повідомленні не зазначено, що контракт вже підписано або переговори завершено.
Морська ударна ракета (NSM) може бути запущена з моря або суші та має дальність дії близько 250 км. Системи можуть бути розташовані на березі, на палубі корабля або на автомобільному шасі.
Виробниками є Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) та Raytheon Technologies Corp (RTX.N). У Пентагоні тим часом заявили, що генерального підрядника ще не визначено.
Нагадаємо, про намір Латвії підписати договір із США щодо закупівлі ракетних систем Naval Strike Missile стало відомо у грудні. Додамо, що Міноборони Латвії також планує укласти договір про покупку 6 комплексів HIMARS.
Раніше РБК-Україна писала про те, що Штати проводили випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM неподалік острова Гуам у Тихому океані.
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