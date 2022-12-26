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Латвія готується придбати проткорабельні ракети NSM

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Понеділок 26 грудня 2022 16:21
Латвія готується придбати проткорабельні ракети NSM Фото: Латвія готується придбати проткорабельні ракети NSM (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Латвія планує підписати договір з США щодо закупівлі ракетних систем Naval Strike Missile.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Вже наступного року Міністерство оборони Латвії планує підписати договір про придбання ракетних систем берегової оборони. Як пояснив речник міністерства Каспар Галкін, переговори зі США почались вже у вересні.

Наразі ракетними системами Naval Strike Missile володіють:

  • США;
  • Норвегія;
  • Німеччина;
  • Австралія;
  • Канада;
  • Британія:
  • Польща;
  • Іспанія;
  • Румунія.

Маса ракети становить 400 кг, а дальність досягає 185 кілометрів. Системи можуть бути розташовані на березі, на палубі корабля, або ж на автомобільному шасі.

Також Міноборони Латвії планує укласти договівр щодо купівлі шести комплексів HIMARS.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як США проводили випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM недалеко від острова Гуам у Тихому океані.

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