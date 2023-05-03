Пентагон: Латвия сможет купить у США противокорабельные ракетные системы на 110 млн долл.

Так, Пентагон 2 мая предоставил требуемый сертификат, уведомив Конгресс о возможной продаже комплекса и оборудования.

Латвия запросила у Штатов закупку системы NSM CDS, включая:

тактические, телеметрические и учебные ракеты;

контейнеры;

мобильные операционные платформы;

интеграционное оборудование;

оборудование для обращения с боеприпасами;

тренажеры и вспомогательные средства;

технические публикации и данные;

обучение;

запчасти.

Кроме того, речь идет о технической поддержке или помощь со стороны США и подрядчиков; а также другие соответствующие элементы логистической и программной поддержки.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении Агентства Пентагона.

Ожидается, что предлагаемая продажа улучшит способность Латвии "противостоять текущим и будущим угрозам в морской сфере Балтийского моря".

Также в Пентагоне добавили, что повышение потенциала береговой обороны Латвии и оперативная совместимость с американскими вооруженными силами и НАТО будут "способствовать достижению целей обороны и безопасности как США, так и Латвии в странах Балтии".

Отмечается, что предлагаемая продажа указанного оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе.

Добавим, что несмотря на одобрение Госдепартамента, в уведомлении не указано, что контракт уже подписан или переговоры завершены.

Морская ударная ракета (NSM) может быть запущена с моря или суши и имеет дальность действия около 250 км. Системы могут быть расположены на берегу, на палубе корабля или же на автомобильном шасси.

Производителями являются Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Raytheon Technologies Corp (RTX.N). В Пентагоне между тем заявили, что генеральный подрядчик еще не определен.