Пентагон: Латвія зможе купити у США протикорабельні ракетні системи на 110 млн доларів

Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт Агентства Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США.

Так, Пентагон 2 травня надав необхідний сертифікат, повідомивши Конгрес про можливий продаж комплексу та обладнання.

Латвія запросила у Штатів закупівлю системи NSM CDS, включаючи:

тактичні, телеметричні та навчальні ракети;

контейнери;

мобільні операційні платформи;

інтеграційне обладнання;

обладнання для поводження з боєприпасами;

тренажери та допоміжні засоби;

технічні публікації та дані;

навчання;

запчастини.

Крім того, йдеться про технічну підтримку або допомогу з боку США та підрядників; а також інші відповідні елементи логістичної та програмної підтримки.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у заяві Агентства Пентагону.

Очікується, що пропонований продаж покращить здатність Латвії "протистояти поточним і майбутнім загрозам у морській сфері Балтійського моря".

Також у Пентагоні додали, що підвищення потенціалу берегової оборони Латвії та оперативна сумісність з американськими збройними силами та НАТО "сприятимуть досягненню цілей оборони та безпеки як США, так і Латвії в країнах Балтії".

Зазначається, що продаж зазначеного обладнання та підтримки не змінить основного військового балансу в регіоні.

Додамо, що, незважаючи на схвалення Держдепартаменту, у повідомленні не зазначено, що контракт вже підписано або переговори завершено.

Морська ударна ракета (NSM) може бути запущена з моря або суші та має дальність дії близько 250 км. Системи можуть бути розташовані на березі, на палубі корабля або на автомобільному шасі.

Виробниками є Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) та Raytheon Technologies Corp (RTX.N). У Пентагоні тим часом заявили, що генерального підрядника ще не визначено.