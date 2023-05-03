Пентагон: Латвия сможет купить у США противокорабельные ракетные системы на 110 млн долл.
Государственный департамент США утвердил потенциальную продажу правительству Латвии морских ударных ракетных комплексов береговой обороны (NSM CDS), а также сопутствующего оборудования. Их ориентировочная стоимость составляет 110 миллионов долларов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Агентства Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны США.
Так, Пентагон 2 мая предоставил требуемый сертификат, уведомив Конгресс о возможной продаже комплекса и оборудования.
Латвия запросила у Штатов закупку системы NSM CDS, включая:
- тактические, телеметрические и учебные ракеты;
- контейнеры;
- мобильные операционные платформы;
- интеграционное оборудование;
- оборудование для обращения с боеприпасами;
- тренажеры и вспомогательные средства;
- технические публикации и данные;
- обучение;
- запчасти.
Кроме того, речь идет о технической поддержке или помощь со стороны США и подрядчиков; а также другие соответствующие элементы логистической и программной поддержки.
"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении Агентства Пентагона.
Ожидается, что предлагаемая продажа улучшит способность Латвии "противостоять текущим и будущим угрозам в морской сфере Балтийского моря".
Также в Пентагоне добавили, что повышение потенциала береговой обороны Латвии и оперативная совместимость с американскими вооруженными силами и НАТО будут "способствовать достижению целей обороны и безопасности как США, так и Латвии в странах Балтии".
Отмечается, что предлагаемая продажа указанного оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе.
Добавим, что несмотря на одобрение Госдепартамента, в уведомлении не указано, что контракт уже подписан или переговоры завершены.
Морская ударная ракета (NSM) может быть запущена с моря или суши и имеет дальность действия около 250 км. Системы могут быть расположены на берегу, на палубе корабля или же на автомобильном шасси.
Производителями являются Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Raytheon Technologies Corp (RTX.N). В Пентагоне между тем заявили, что генеральный подрядчик еще не определен.
Напомним, о намерении Латвии подписать договор с США по закупке ракетных систем Naval Strike Missile стало известно в декабре. Добавим, что Минобороны Латвии также планирует заключить договор о покупке 6 комплексов HIMARS.
Ранее РБК-Украина писало о том, что Штаты проводили испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM недалеко от острова Гуам в Тихом океане.
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