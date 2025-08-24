Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ

Як пише видання, з посиланням на джерела, процедура затвердження на високому рівні в Міністерстві оборони, про яку не було оголошено, з кінця весни не дозволяє Україні застосовувати американські тактичні ракетні системи великої дальності (Atacms - ред.) проти цілей на території Росії.

Двоє чиновників повідомили виданню, що щонайменше один раз Україна намагалася застосувати Atacms по цілі на території РФ, однак отримала відмову. Пентагон не надав дозволу на удар, оскільки Білий дім у цей час намагався переконати Москву розпочати мирні переговори.

Варто зауважити, давати дозвіл на такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Мова про ракети TACMS та британсько-французькі крилаті ракети Storm Shadow, адже вони отримують дані для наведення на мету від США.

Автором цієї процедури став заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Він відомий тим, що розглядає протистояння з Китаєм на тихоокеанському напрямку як настільки пріоритетне завдання, що заради нього можна обмежити військові зобов’язання США в інших частинах світу. У ЗМІ Колбі також пов’язували з коротким призупиненням постачань Україні на початку липня.

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території", - пише WSJ.

Використання ATACMS Україною

Раніше РБК-Україна писало про те, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дозволила Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території. Тим часом західні ЗМІ зауважували, що зона застосування ATACMS, згідно з рішенням Вашингтона, нібито обмежується лише Курською областю.

Також ми писали про те, що Україна могла вперше завдати ударів американськими ракетами ATACMS по території РФ 19 листопада минулого року. Тоді був уражений військовий об'єкт в районі міста Карачев у Брянській області. Нагадаємо, там був атакований 67-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського (ГРАУ) Міноборони РФ.