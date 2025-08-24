Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ

Как пишет издание, со ссылкой на источники, процедура утверждения на высоком уровне в Министерстве обороны, о которой не было объявлено, с конца весны не позволяет Украине применять американские тактические ракетные системы большой дальности (Atacms - ред.) против целей на территории России.

Двое чиновников сообщили изданию, что по меньшей мере один раз Украина пыталась применить Atacms по цели на территории РФ, однако получила отказ. Пентагон не предоставил разрешения на удар, поскольку Белый дом в это время пытался убедить Москву начать мирные переговоры.

Стоит заметить, давать разрешение на такие удары может только лично министр обороны Пит Гегсет. Речь о ракетах TACMS и британско-французских крылатых ракетах Storm Shadow, ведь они получают данные для наведения на цель от США.

Автором этой процедуры стал заместитель министра обороны Элбридж Колби. Он известен тем, что рассматривает противостояние с Китаем на тихоокеанском направлении как настолько приоритетную задачу, что ради нее можно ограничить военные обязательства США в других частях мира. В СМИ Колби также связывали с коротким приостановлением поставок Украине в начале июля.

"Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории", - пишет WSJ.

Использование ATACMS Украиной

Ранее РБК-Украина писало о том, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Тем временем западные СМИ отмечали, что зона применения ATACMS, согласно решению Вашингтона, якобы ограничивается лишь Курской областью.

Также мы писали о том, что Украина могла впервые нанести удары американскими ракетами ATACMS по территории РФ 19 ноября прошлого года. Тогда был поражен военный объект в районе города Карачев в Брянской области. Напомним, там был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.