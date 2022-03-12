Пентагон не исключает возможного продвижения России в сторону запада Украины

У Кирби спросили, предполагает ли расширение военных действий России на запад Украины – в связи с авиаударами по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Представитель Пентагона ответил: Да.

Далее он уточнил, что трудно с большой уверенностью узнать, что делают россияне. С начала агрессии не то, чтобы не было авиаударов по Западной Украине. А теперь получили сразу два в один день.

В первый день войны России против Украины оккупанты нанесли три авиаудара по военным частям в западных областях.

"Что это означает, что это предвещает, куда русские идут с этим, мы толком не знаем. Мы считаем, что целью были аэродромы. Так что с военной точки зрения в этом можно увидеть определенный логический смысл. Лишить украинцев возможности использовать некоторые взлетно-посадочные полосы в западной части страны", - считает Кирби.

Он добавил, что пока сложно угадать в этих авиаударах какую-то большую цель или какую-то стратегию. Тем более, что основная боевая мощь находится на востоке.

"У нас нет точки вылета и типа боеприпасов. Сами россияне признали, что используют высокоточное оружие большой дальности", - отметил представитель Пентагона.