Пентагон не исключает возможного продвижения России в сторону запада Украины

В Пентагоне считают, что обстрелы аэродромов в западных областях могут говорить о том, что Россия может углубиться на Запад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби.
У Кирби спросили, предполагает ли расширение военных действий России на запад Украины – в связи с авиаударами по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.
Представитель Пентагона ответил: Да.
Далее он уточнил, что трудно с большой уверенностью узнать, что делают россияне. С начала агрессии не то, чтобы не было авиаударов по Западной Украине. А теперь получили сразу два в один день.
В первый день войны России против Украины оккупанты нанесли три авиаудара по военным частям в западных областях.
"Что это означает, что это предвещает, куда русские идут с этим, мы толком не знаем. Мы считаем, что целью были аэродромы. Так что с военной точки зрения в этом можно увидеть определенный логический смысл. Лишить украинцев возможности использовать некоторые взлетно-посадочные полосы в западной части страны", - считает Кирби.
Он добавил, что пока сложно угадать в этих авиаударах какую-то большую цель или какую-то стратегию. Тем более, что основная боевая мощь находится на востоке.
"У нас нет точки вылета и типа боеприпасов. Сами россияне признали, что используют высокоточное оружие большой дальности", - отметил представитель Пентагона.
Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.