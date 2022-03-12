Пентагон не виключає можливого просування Росії у бік заходу України

У Пентагоні вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону Джона Ф. Кірбі.
У Кірбі запитали, чи передбачає розширення військових дій Росії на захід України – у зв'язку з авіаударами по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.
Представник Пентагону відповів: так.
Далі він уточнив, що важко з великою впевненістю дізнатися, що роблять росіяни. З початку агресії не те щоб не було авіаударів по Західній Україні. А тепер отримали відразу два в один день.
У перший день війни Росії проти України окупанти завдали три авіаудари по військових частинах в західних областях.
"Що це означає, що це віщує, куди росіяни йдуть з цим, ми толком не знаємо. Ми вважаємо, що метою були аеродроми. Так що з військової точки зору в цьому можна побачити певний логічний сенс. Позбавити українців можливості використовувати деякі злітно-посадочні смуги в західній частині країни", - вважає Кірбі.
Він додав, що поки складно вгадати в цих авіаударах якусь велику ціль або якусь стратегію. Тим більше, що основна бойова міць знаходиться на сході.
"У нас немає точки вильоту і типу боєприпасів. Самі росіяни визнали, що використовують високоточну зброю великої дальності", - зазначив представник Пентагону.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.
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