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Пентагон хоче залучити Кремнієву долину до виробництва зброї, - WSJ

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США, Понеділок 27 березня 2023 16:03
Пентагон хоче залучити Кремнієву долину до виробництва зброї, - WSJ Фото: Пентагон хоче залучити Кремнієву долину до виробництва зброї (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пентагон прагне залучити стартапи з Кремнієвої долини до зусиль з фінансування та розробки нових технологій озброєння, оскільки США намагаються йти в ногу з військовими досягненнями Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами нинішніх і колишніх чиновників Пентагону, заклик до залучення приватного капіталу проходить на тлі занепокоєння тим, що консолідація оборонної промисловості США призвела до залежності від кількох великих компаній, які покладаються на державне фінансування досліджень, і це перешкоджає інноваціям. Тим часом Китай просунувся вперед у деяких ключових технологіях, починаючи від невеликих дронів і закінчуючи гіперзвуковими ракетами, завдяки використанню Пекіном зовнішніх державно-приватних фондів керівництва.

Співзасновник Центру інновацій національної безпеки "Гордієв вузол" Стів Бланк зазначив, що, за деякими оцінками, капітальні вливання Пекіна в технологічний сектор становлять понад 1 трильйон доларів.

"Китай організований як Кремнієва долина, а Пентагон організований більше як детройтський автовиробник. Це нечесна боротьба", - сказав він.

Зазначається, що нещодавно адміністрація Джо Байдена запросила 115 млн доларів на фінансування нового підрозділу Пентагону "Офіс стратегічного капіталу", який покликаний залучити більше інвестицій, зокрема венчурного капіталу, у компанії, що виробляють технології та продукти, які вважаються критично важливими для військових.

При цьому зусилля збігаються зі зростанням інтересу інвесторів венчурного капіталу до військового бізнесу, що стимулюється зосередженістю США на Китаї та успіхом таких компаній, як SpaceX Ілона Маска, у завоюванні замовлень Пентагону.

Як повідомлялося раніше, американо-китайські відносини погіршилися до рівня 50-річної давності.

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