Відносини США та Китаю погіршилися до рівня 50-річної давності, - Reuters

Американо-китайські відносини останнім часом скотилися до того, що деякі називають їх найгіршими з того часу, як країни нормалізували їх у 1970-х роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент Джо Байден заявив минулого місяця, що він планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном про збиту китайську повітряну кулю. Через п'ять тижнів дзвінка досі не було.

"Сі відвідав РФ і разом із російським диктатором Володимиром Путіним виставив різні вимоги до США. Аналітики відзначають, що американо-китайські відносини скотилися до рівня 50-річної давнини, коли країни в 1970-х роках нормалізували відносини", - йдеться у матеріалі.

Ще більше ускладнює ситуацію зупинка у США на початку квітня президента Тайваню Цай Інвень. Вона може зустрітися зі спікером палати представників республіканця Кевіна Маккарті.

"Нині не найкращий момент для американської дипломатії. Востаннє Китай і Росія були такі близькі в 1957 році, коли Мао Цзедун заявив у Москві: "Східний вітер переможе західний вітер", - сказав професор китаєзнавства Гарвардського університету Вільям Кірбі.

Голова спеціального комітету палати представників Китаю від республіканців Майк Галлахер хоче більш жорсткої лінії, говорячи, що Росія та Китай вже залучені до нової холодної війни. За його словами, щоб Китай не наслідував приклад Росії в Україні і не вторгся на Тайвань, США слід агресивно ліквідувати відставання в постачаннях озброєнь Тайваню з-за кордону і забезпечити, щоб американська жорстка сила була здатна стримати явні амбіції Сі поглинути острівну демократію.