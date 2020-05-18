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Пентагон готовится ко второй волне борьбы с пандемией

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 09:17
Пентагон готовится ко второй волне борьбы с пандемией
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Минобороны США уже восстанавливает некоторые военные миссии

Официальные представители Пентагона заявили, что они готовятся к "новому ненормальному" восстановлению операций при условии минимизации риска для военных. Вместе с тем, они признают, что пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, пандемия будет стоять на пути выполнения американским войском ключевых миссий.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как сообщается, министр обороны Марк Эспер, заявил, что Пентагон готовится к новой волне пандемии коронавируса.

"Мы готовимся ко второй волне (пандемии - ред.), а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - сказал он во время своего визита в командный центр в Колорадо.

Вместе с тем, Эспер сообщил, что все же некоторые миссии Минобороны США уже восстанавливает. Однако заместитель министра Мэтью Донован добавил, что восстанавливая миссии, Пентагон предпринимает ряд дополнительных шагов для обеспечения безопасности персонала. В частности минимизация рисков заражения военных будет проходить путем использования приоритетного подхода к тестированию, изолированию, социального дистанцирования и усиление требований в отношении личной гигиены.

Относительно самого Пентагона, менеджмент работает над поэтапным возвращением персонала на работу.

Напомним, почти половина американских штатов во главе с Техасом и Джорджией начинают возобновлять работу во время пандемии коронавируса.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиCOVID-19Коронавирус
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