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В США почти половина штатов возобновляют работу бизнеса на фоне пандемии

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 01:50
В США почти половина штатов возобновляют работу бизнеса на фоне пандемии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Остальные штаты наоборот усиливают карантин

Почти половина американских штатов во главе с Техасом и Джорджией начинают возобновлять работу после нескольких недель карантина, в то время как другая часть штатов наоборот усиливает ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Техас в пятницу начал поэтапное открытие предприятий, закрытых более месяца назад. Ресторанам, розничным магазинам и торговым центрам разрешили частично возобновить работу. Вторая фаза запланирована на 18 мая, если количество инфицированных продолжит снижаться. В Техасе работодатели составляли планы для возвращения персонала в свои офисы.

В то же время, штаты Калифорния и Нью-Йорк усиливают карантин. В Калифорнии ограничения на выход из дома будут действовать как минимум до 19 мая, тогда как в штате Нью-Йорк карантин пока продлен до конца текущего месяца.

Напомним, в США за предыдущие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 1654 граждан. По состоянию на 5:00 2 мая, в США диагностирован 1 131 280 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом 65 766 человек. Уже выздоровели 161 563 пациента.

РБК-Украина писало, что по словам президента США Дональда Трампа, в стране врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19.

Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавирус.

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