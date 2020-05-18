ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пентагон готується до другої хвилі боротьби з пандемією

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 09:17
Пентагон готується до другої хвилі боротьби з пандемією
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Міноборони США вже відновлює деякі військові місії

Офіційні представники Пентагону заявили, що вони готуються до "нового ненормального" відновлення операцій за умов мінімізації ризику для військових. Разом з тим, вони й визнають, що поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, пандемія стоятиме на заваді виконання американським військом ключових місій.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, міністр оборони Марк Еспер, заявив що Пентагон готується нової хвилі пандемії коронавірусу.

"Ми готуємося до другої хвилі (пандемії - ред.), а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", - сказав він під час свого візиту до командного центру у Колорадо.

Разом з тим, Еспер повідомив, що все ж деякі місії Міноборони США вже відновлює. Однак заступник міністра Метью Донован додав, що відновлюючи місії, Пентагон вживає додаткових кроків для гарантування безпеки персоналу. Зокрема мінімізація ризиків зараження військових проходитиме шляхом використання пріоритетного підходу до тестування, ізолювання, соціального дистанціювання та посилення вимог щодо особистої гігієни.

Щодо самого Пентагону, менеджмент працює над поетапним поверненням персоналу на роботу.

Нагадаємо, майже половина американських штатів на чолі з Техасом і Джорджією починають відновлювати роботу під час пандемії коронавірусу.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиCOVID-19Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся