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Пентагон про дозвіл Україні бити по території РФ: наша політика не змінилася

Фото: спікер Пентагону Сабріна Сінгх (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністерство оборони США як і раніше не дозволяє Україні завдавати ударів наданою США зброєю по цілях на території Росії. Україна має зосередитися на тактичних і оперативних цілях "у межах її кордонів", вважають у Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону Сабріни Сінгх.

Брифінг представниці Міноборони США відбувся 30 травня о 21:30 за Києвом.

"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл.

Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".

Дозвіл США на удари по РФ

Вчора, 30 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація президента США Джо Байдена може дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ.

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ Єгор Чернєв заявив, що США можуть надати Україні таємний дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії.

У The Washington Post з'явилася інформація з посиланням на джерело про те, що США не ставлять обмежень на використання Україною засобів ППО, що поставляються США, для ліквідації російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

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