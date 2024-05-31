Пентагон про дозвіл Україні бити по території РФ: наша політика не змінилася

Брифінг представниці Міноборони США відбувся 30 травня о 21:30 за Києвом.

"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл.

Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".

Дозвіл США на удари по РФ