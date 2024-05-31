Пентагон о разрешении Украине бить по территории РФ: наша политика не изменилась

Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах ее границ", считают в Пентагоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Сабрины Сингх.
Брифинг представительницы Минобороны США прошел 30 мая в 21:30 по Киеву.
"Наша политика не изменилась. Наша помощь, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России", - сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.
Также она отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, напрямую влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".
Вчера, 30 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что администрация президента США Джо Байдена может позволить Украине наносить удары американским оружием по территории РФ.
Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ Егор Чернев заявил, что США могут предоставить Украине тайное разрешение на использование американского оружия для ударов по России.
В The Washington Post появилась информация со ссылкой на источник о том, что США не ставят ограничений на использование Украиной поставляемых США средств ПВО для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".
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