Пентагон анонсував найбільшу за останні десятиліття реорганізацію армії США, - WP

Зазначається, що очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн протягом найближчих днів доповість міністру війни Піту Гегсету про план реорганізації органів управління військами країни.

П'ять обізнаних джерел повідомили виданню, що у разі прийняття пропозиції, це буде однією з найважливіших змін у вищій військовій сфері США за останні десятиліття.

WP пише, що планується зміна рівня значущості штаб-квартир Центрального командування США (CENTCOM), Європейського командування США (EUCOM) та Африканського командування США (AFRICOM). Всі вони перейдуть під контроль нової структури - Міжнародного командування США (US International Command).

Крім того, буде зменшено кількість вищих військових командувань з одинадцяти до восьми. Також зміниться кількість чотиризіркових генералів і адміралів, які безпосередньо підпорядковуються міністру війни США Піту Гегсету.

Співрозмовники видання пояснили, що заходи реорганізації доповнять зусилля адміністрації США, спрямовані на перерозподіл ресурсів з Європи та Близького Сходу. Вони додали, що більше уваги буде зосереджено на розширенні військових операцій у Західній півкулі.