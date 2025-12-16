Пентагон анонсировал крупнейшую за последние десятилетия реорганизацию армии США, - WP

Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн в течение ближайших дней доложит министру войны Питу Гегсету о плане реорганизации органов управления войсками страны.

Пять осведомленных источников сообщили изданию, что в случае принятия предложения, это будет одним из важнейших изменений в высшей военной сфере США за последние десятилетия.

WP пишет, что планируется изменение уровня значимости штаб-квартир Центрального командования США (CENTCOM), Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM). Все они перейдут под контроль новой структуры - Международного командования США (US International Command).

Кроме того, будет уменьшено количество высших военных командований с одиннадцати до восьми. Также изменится количество четырехзвездочных генералов и адмиралов, которые непосредственно подчиняются министру войны США Питу Гегсету.

Собеседники издания пояснили, что меры реорганизации дополнят усилия администрации США, направленные на перераспределение ресурсов из Европы и Ближнего Востока. Они добавили, что больше внимания будет сосредоточено на расширении военных операций в Западном полушарии.