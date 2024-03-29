Пентагон активно взаємодіє з Конгресом для прискорення надання допомоги Україні

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що відомство взаємодіє з Конгресом для ухвалення законопроекту щодо фінансування потреб національної безпеки. У ньому передбачена допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-Span .

"Міністр і міністерство в цілому продовжують активно взаємодіяти та працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроекту з додатковим фінансуванням", - сказав речник Пентагону.

За його словами, ухвалення Конгресом запиту на потреби нацбезпеки є життєво важливим для Пентагону.

"Існує багато причин, "не останньою з яких є продовження підтримки України у її боротьбі"", - заявив Райдер.