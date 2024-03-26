Без США грошей Україні вистачить на кілька місяців, - експерти
Якщо виділення фінансової допомоги від Сполучених Штатів і далі затягуватиметься, то коштів, отриманих від Євросоюзу та МВФ Україні вистачить лише на кілька місяців.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Без США не обійтися. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи".
У березні Україна отримала близько 900 млн доларів від чергового траншу МВФ, 1,2 млрд доларів перерахували Японія, Норвегія та Іспанія. Канада надала кредит на 1,5 млрд доларів США. Від ЄС - 4,5 млрд євро і очікується ще два транші - 1,5 млрд євро і близько 2 млрд євро.
"Поки що ми закриваємо потреби січня-квітня. З урахуванням того, що зараз до бюджету йдуть великі надходження від підвищених податків для банків і дивідендів державних компаній, на перші 4-5 місяців (до червня - ред.) ми більш-менш забезпечені", - заявив РБК-Україна голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.
Схожий прогноз і у глави департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука. На його думку, з урахуванням значних відкладених витрат, вимушено затриманих у січні-лютому, березнева допомога навряд чи дає комфорт більш ніж на два місяці.
Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев сподівається, що без надходжень від США грошей вистачить до кінця літа. "Якщо у квітні питання зі США не вирішиться, то грошей вистачить до кінця літа. Хоча, можливі варіанти", - сказав він, щоправда, не уточнив, що це за варіанти.
Нагадаємо, що уряд працює з політичними партнерами України для пошуку додаткових коштів для бюджету.
Проблеми з фінансовою допомогою США для України
Після провалу голосування за законопроєкт Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, на початку лютого цього року було розроблено новий законопроєкт про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу із захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачено понад 60 млрд доларів.
13 лютого Сенат США затвердив цей документ. Проте речник Палати представників Майк Джонсон свідомо відмовляється виносити законопроєкт на голосування, чим затягує надання військової допомоги Україні.
Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроєкт. У ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів - лише 47,69 млрд доларів. Також Джонсон натякнув, що Палата представників готова розблокувати допомогу Україні, але вона надаватиметься США не безкоштовно, а за програмою позики чи кредитування.
Про те, як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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