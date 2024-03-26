Без США грошей Україні вистачить на кілька місяців, - експерти

Якщо виділення фінансової допомоги від Сполучених Штатів і далі затягуватиметься, то коштів, отриманих від Євросоюзу та МВФ Україні вистачить лише на кілька місяців.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Без США не обійтися. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи".

У березні Україна отримала близько 900 млн доларів від чергового траншу МВФ, 1,2 млрд доларів перерахували Японія, Норвегія та Іспанія. Канада надала кредит на 1,5 млрд доларів США. Від ЄС - 4,5 млрд євро і очікується ще два транші - 1,5 млрд євро і близько 2 млрд євро.

"Поки що ми закриваємо потреби січня-квітня. З урахуванням того, що зараз до бюджету йдуть великі надходження від підвищених податків для банків і дивідендів державних компаній, на перші 4-5 місяців (до червня - ред.) ми більш-менш забезпечені", - заявив РБК-Україна голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Схожий прогноз і у глави департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука. На його думку, з урахуванням значних відкладених витрат, вимушено затриманих у січні-лютому, березнева допомога навряд чи дає комфорт більш ніж на два місяці.

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев сподівається, що без надходжень від США грошей вистачить до кінця літа. "Якщо у квітні питання зі США не вирішиться, то грошей вистачить до кінця літа. Хоча, можливі варіанти", - сказав він, щоправда, не уточнив, що це за варіанти.

Нагадаємо, що уряд працює з політичними партнерами України для пошуку додаткових коштів для бюджету.