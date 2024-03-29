Пентагон активно взаимодействует с Конгрессом для ускорения выделения помощи Украине
Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство взаимодействует с Конгрессом для принятия законопроекта по финансированию потребностей национальной безопасности. В нем предусмотрена помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-Span.
"Министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием", - сказал спикер Пентагона.
По его словам, принятие Конгрессом запроса на нужды нацбезопасности является жизненно важным для Пентагона.
"Существует много причин, "не последней из которых является продолжение поддержки Украины в ее борьбе"", - заявил Райдер.
Помощь Украине от США
Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.
Ранее мы писали, что США готовят военную помощь Украине на 400 млн долларов.
Также по словам экспертов, без помощи США денег Украине хватит на несколько месяцев.
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