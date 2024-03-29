Пентагон активно взаимодействует с Конгрессом для ускорения выделения помощи Украине

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство взаимодействует с Конгрессом для принятия законопроекта по финансированию потребностей национальной безопасности. В нем предусмотрена помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-Span .

"Министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием", - сказал спикер Пентагона.

По его словам, принятие Конгрессом запроса на нужды нацбезопасности является жизненно важным для Пентагона.

"Существует много причин, "не последней из которых является продолжение поддержки Украины в ее борьбе"", - заявил Райдер.