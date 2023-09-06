На пенсію в Україні в 60 років вийти не вийде: чому і що потрібно робити

Зазначимо, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку.

Зокрема, для виходу на пенсію в 60 років у 2023 році необхідно мати не менше 30 років страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2023 році, має менше 30 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки за наявності не менше 20 років страхового стажу.

При цьому мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.

Страховий стаж, який дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення віку 60, 63, або 65 років.

До прикладу, чоловікові виповнилося 60 років 1 лютого 2023 року, його набутий страховий стаж на цю дату - 29 років 6 місяців. А необхідний страховий стаж - 30 років.

Якщо, працюючи, чоловік набуде 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 30 років. Пенсія буде призначена з дати звернення.

Додамо, що розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року провели індексацію пенсій та підвищили розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

При чому підвищення пенсій до кінця цього року чекати не варто. Наступна індексація запланована на весну 2024 року.

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